البرلمان العربي يرحب باتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية السورية

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رحب البرلمان العربي، اليوم، بإعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.

وأكد البرلمان العربي، أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على أمن واستقرار سوريا ووحدتها وسيادتها واستقلالها وإعادة بناء الدولة، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية.

وجدد البرلمان العربي دعمه التام لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمه لكل ما يعزز السلم الأهلي واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة السورية.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الرئاسة السورية، عن اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا يقضي "بدمج" كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.