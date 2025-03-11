وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتفقد مستشفى منفلوط الجديد استعدادًا لافتتاحه

ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، وفدًا من قيادات مديرية الصحة، ضم الدكتور محمد جمال، والدكتور أحمد سيد موسى، وكلاء المديرية، والدكتور عصام نبيل، مدير الطب العلاجي، وأعضاء المكتب الفني وإدارة متابعة المديريات وإدارة التمريض، لتفقد اللمسات النهائية لمستشفى منفلوط المركزي، استعدادًا لافتتاحه قريبًا على يد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتكلفة 450 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القرى والمراكز، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وكان في استقبال الوفد الدكتور إيهاب حكم، مدير مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية، ومسؤولو الشركة المنفذة للمشروع بمستشفى منفلوط الجديد.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال النهائية لتطوير المستشفى، الذي يمتد على مساحة 12,726 مترًا مربعًا، ويضم أقسامًا متعددة تشمل الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك الدم، الصيدلية، بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.

وخلال تصريحاته، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن المستشفى يستعد للافتتاح والتشغيل خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تجهيزه، حيث سيعمل بطاقة 151 سريرًا، منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة، بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، ووحدة غسيل كلوي بطاقة 42 ماكينة، و4 غرف عمليات، ووحدتين للمناظير، كما يضم المستشفى سكنًا للأطباء، بتكلفة إجمالية للإنشاءات والأعمال المدنية بلغت 400 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط.

وأشار إلى اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القرى والنجوع، من خلال تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.