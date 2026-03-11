محافظ قنا يجري جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية

أجرى اللواء مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة، لعدد من الأسواق منها سوق السهاريج للخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بمدينة قنا، في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة.

وحرص محافظ قنا، على الاستفسار عن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، واطلع على تنوع المعروضات التي تلبي احتياجات المواطنين بكميات وفيرة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.

كما التقى الببلاوي، عدد من المواطنين للاطمئنان على استقرار الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة، مستمعًا إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما ناشدهم الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لتمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك عبر الخط الساخن للمحافظة.

وفي السياق ذاته، التقى المحافظ عددًا من التجار وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى مطالبهم، مشددًا على أهمية التزامهم بالإعلان عن أسعار السلع بوضوح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن في السوق.