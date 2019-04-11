مسؤول يمني يؤكد دعم الحكومة للجهود الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة

أكد خالد اليماني، وزير خارجية اليمن، اليوم الخميس، دعم حكومته لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة، غربي اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء اليماني بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في إطار زيارته إلى نيويورك للقاء قيادات الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال اليماني :"إنه وبالرغم من الخروقات الجسيمة التي تمارسها الميليشيات الانقلابية (الحوثيون)، إلا أن الحكومة اليمنية ملتزمة بوقف إطلاق النار بهدف إنجاح اتفاق ستوكهولم ومواصلة طريق السلام".

وأضاف اليماني "لا يجب التغافل عن تعنت الميليشيا ورفضها لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، بل يجب أن تحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحوثيين مسؤولية إعاقة تنفيذ الاتفاق، ووضع المزيد من الضغط عليهم للتوقف عن استغلال معاناة اليمنيين والبدء في تنفيذ اتفاق الحديدة".

من جانبه، أكد الأمين العام، التزامه الشخصي والأمم المتحدة بالتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

وقال :"إن كافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص تتركز حاليا في تنفيذ اتفاق الحديدة"، لافتاً إلى أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى الحوثيين ليتم التمكن من انجاز تقدم في الحديدة قبل النظر في أي خطوات قادمة في عملية السلام.

وتحاول الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، دفع أطراف الصراع لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تم التوافق عليه في ديسمبر الماضي.