السعودية: تعليق جميع الرحلات الجوية بين المملكة والسودان

أعلن مركز الاتصال تابع للخطوط الجوية السعودية، تعليق جميع الرحلات بين المملكة والسودان.

وقال المركز -في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس-: "نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر، وسوف تُعفى جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر".

ويشهد السودان تصعيدًا بارزًا على خلفية المظاهرات الأخيرة، بعد عزل الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين، برئاسة وزير الدفاع عوض بن عوف، وفق البيان الذي أذاعه التليفزيون السوداني.

وأحاطت القوات المسلحة السودانية مبنى الإذاعة والتلفزيون، وتم بث الموسيقى العسكرية، قبل بيان الجيش المهم.

في صباح اليوم الخميس، أعلنت الإذاعة السودانية الرسمية عن إذاعة بياناً هاماً صادر عن القوات المسلحة.

ويشهد السودان مظاهرات احتجاجية منذ ديسمبر الماضي، وتقدم عدد من الشخصيات الوطنية، عرفوا بـ«مجموعة 52»، بمبادرة «السلام والإصلاح»، التي تطالب بحوار وطني ينتهي بتكوين حكومة انتقالية بمهام محددة خلال فترة أربع سنوات، وهو ما يعني دخول السودان في فترة انتقالية للمرة الرابعة في تاريخه.