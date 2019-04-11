جوتيريش يطالب بعملية انتقالية في السودان لتحقيق تطلعات الشعب نحو الديمقراطية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أمله في تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الخميس.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء عملية انتقالية في السودان، تلبي تطلعات الشعب نحو الديمقراطية.

ويشهد السودان، منذ يوم الجمعة الماضي، مظاهرات حاشدة، وصفت بالأكبر منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.