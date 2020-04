يستمر فيروس كورونا في التخييم بأضراره على العالم، لحصد الأرواح وإسقاط المصابين، حتى تخطى عدد ضحاياه المليون ونصف حول العالم، وسط تشديد الدول من إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشيه في أراضيها، ويأتي على رأس هذه الإجراءات تعليق رحلات الطيران من وإلى البلاد، واتباع سياسات الإغلاق.

ففي أوروبا، القارة الأكثر تضررًا من الوباء، تراجعت الرحلات الجوية وسط إجراءات الإغلاق وتعليق الطيران، التي فرضتها الدول لمكافحة تفشي فيروس كورونا بين مواطنيها.





ووفقا لمقارنة أجرتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية، ظهر تأثير ومفارقة كبيرة بين الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الأوروبي، خلال الأيام الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أحدثتها عمليات الإغلاق وتأمين الحدود من الفيروس.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوركونترول" أن هناك انخفاضًا بنسبة 88% على الرحلات الجوية مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت عدد الرحلات 350 رحلة فقط، في 29 مارس من العام الجاري، فوق المجال الجوي الأوروبي، بين الساعة 8 صباحًا و12 ظهرًا، مقابل أكثر من 2876 في نفس التوقيت من العام الماضي.

وسجلت إسبانيا 280 رحلة فقط في 8 أبريل الجاري، أي أقل بنسبة 95% مقارنة بالعام الماضي، فيما تكبدت البرتغال خسارة في الحركة الجوية بنسبة 94% مقارنة بالعام الماضي، بانطلاق 119 رحلة فقط.

Just 280/119 flights in Spanish/Portuguese airspace on Monday, 95/94% fewer than in 2019. This animation shows how that looks @Transport_EU @mitmagob @AesaSpain @ENAIRE @aeropuertoMAD #navportugal #ANAC @tapairportugal @Ryanair @vueling @Iberia @easyJet pic.twitter.com/Aak2qRCWCE



وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، انخفضت حركة النقل الجوي بنسبة 14.1% في جميع أنحاء العالم خلال شهر فبراير من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أنه أكبر انخفاض في حركة الطيران، منذ هجمات 11 سبتمبر، حيث تراجع السفر المحلي في الصين، وقلت الرحلات الدولية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نتيجة لقيود السفر التي فرضتها الحكومات.

وكشف تقرير صادر عن المجلس الدولي للمطارات في أوروبا التأثير غير المسبوق الذي أحدثه فيروس كورونا على مطارات القارة، فخسر شهر مارس من العام الجاري 106 ملايين مسافر، أي ما يعادل خسارة في إجمالي حركة الركاب بنسبة 59.5 في المائة، وفي 31 مارس وحده، انخفض عدد الركاب بنسبة 97.1%، مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.

NEW DATA: The latest passenger traffic figures for March and Q1 2020 unveil the excruciating toll of #COVID19 on Europe's airports. Said @ACI_EUROPE DG: “This is like nothing we have seen before".

Learn more: https://t.co/KZCRszjpQO pic.twitter.com/nlcz8w7jzY