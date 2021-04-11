ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر منطقة "مالانج" في مقاطعة "جاوة" الشرقية، اليوم الأحد، في أعقاب زلزال قوي ضرب المنطقة أمس السبت.



وذكرت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية أنه وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، يقع مركز الزلزال عند إحداثيات خط عرض 8.84 درجة جنوبا وخط طول 112.41 درجة شرقا، وعلى بعد 80 كم جنوب غرب مالانج، وعلى عمق 98 كم.



وتعرضت مالانج وبليتار لزلزال بقوة 6.1 درجة أمس، ما تسبب في مصرع ستة أشخاص وإصابة شخص آخر، كما ألحق ضررا في المباني في 16 منطقة ومدينة في جاوة الشرقية.