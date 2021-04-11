الكاظمي يكشف عن ارتفاع أحتياطيات العراق من العملات الأجنبية إلى 60 مليار دولار

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، النقاب عن أن أحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع إلى 60 مليار دولار.



وقال في كلمة خلال وضع حجر الأساس لمشروع لشركة مصافي الجنوب لتعزيز قدرة إنتاج البنزين المحسن، إن أحتياطيات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية سجلت ارتفاعا بلغ 60 مليار دولار بعد أن كانت 51 مليارا و900مليون دولار قبل الشروع بالإجراءات الاصلاحية للحكومة الحالية. وأضاف أن هذه "الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها" .



وأوضح لقد"نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف" .



وقال رئيس الحكومة العراقية إن "اجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دون تراجع.



وتابع "انجزنا العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة، ونعمل بكل الجهود منذ أن استلمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق وتجاوزنا العديد من التحديات ونعمل من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح، و ما نطلبه من أبناء شعبنا الصبر والتحلي بروح الأمل".