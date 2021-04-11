شعبة المحاجر والرخام تكرم الشركات المصدرة بأكثر من مليون دولار في 2020

محمد عارف: تشكيل لجنة تجارة خارجية للترويج للصادرات

كرمت شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد عارف، اليوم الأحد، ثلاث شركات من أعضاء الشعبة والذين تعدت صادراتهم مليون دولار خلال العام الماضي، للترويج للصادرات المصرية من الرخام.

وأكد محمد عارف، رئيس الشعبة، أن هذا التكريم يأتي تماشيا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وتشجيع الشركات والمصدرين على زيادة صادراتهم.

وقال محمد عارف، إنه تم تسليم الشركات المصدرة شهادات تقدير وكذلك منحهم تأمين صحي من خلال الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، لزيادة تشجيع أعضاء الشعبة على التصدير.

وكشف محمد عارف عن تدشين لجنة مكونة من 4 شركات، حيث تختص هذه اللجنة بعمل بعثات خارجية لبدء التصدير إلى أفريقيا، وتهدف إلى الترويج للرخام بشكل أكثر لزيادة صادراته.

وأوضح عارف أنه سيتم التجهيز لإرسال بعثة بعد شهر رمضان مباشرة للعمل على زيادة الصادرات.

وأوضح أن الشعبة ستخاطب حي طرة ومحافظة حلوان لتطوير مدخل منطقة شق التعبان، مشيرا إلى أن المدخل يحتاج إلى تطوير لكي ييسر عملية الدخول والخروج وتوفير الوقت والجهد الناتج عن الازدحام.

وكشف عارف عن أن الفترة المقبلة ستشهد طفرات تصديرة نظرا لاهتمام الدولة بالمصدرين، وذلك لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، حيث يعد التصدير أحد أهم روافد العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

ولفت إلى أنه وفقا لقرير المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفع حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال يناير 2021، بنسبة 5% لتصل إلى 176.481 ألف طن مقابل 168.085 ألف طن خلال نفس الشهر من 2020.

فيما زادت قيمة صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 19% لتسجل 21 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار.