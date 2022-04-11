الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» وجهازه الفني ببطولة الدوري وتحقيق الثنائية

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، عقب التتويج ببطولة الدوري، بعد أيام قليلة من الفوز بكأس مصر والجمع بين البطولتين هذا الموسم.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية للاعبات الأهلي والأداء المتميز على مدار مباريات البطولة، وإصرارهن على الفوز بالدوري لإسعاد جماهيرهن التي تستحق كل التحية، وتساند ناديها في كل مكان.

وكان المارد الأحمر قد توج ببطولة الدوري عقب فوزه على نظيره سبورتنج، فيما حصد لقب كأس مصر بعد فوزه على نظيره الصيد.

ويستعد الشياطين الحمر للمشاركة في بطولة أفريقيا والتي من المقرر أن تقام نهاية أبريل الجاري بدولة تونس.