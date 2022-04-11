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«وفا»: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 9:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 9:46 ص

أفاد تقرير فلسطيني، باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم أن "المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

ووفق الوكالة، "أعلنت جماعات الهيكل المزعوم عن عقد محاكاة كاملة لـ قربان الفصح، في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم".

وأوضحت أن تلك الدعوة تأتي بعد "قمة حاخامية" عُقدت في الأقصى لمناقشة فرض طقوس "الفصح" العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى الأقصى مساء يوم الجمعة المقبل.

وحسب الوكالة "يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد".

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