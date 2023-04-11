تنطلق فعاليات الليلة الـ١٣ لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اليوم الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من الفقرات الغنائية المتنوعة لفريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، وأيضا لمجموعة من الأغانى الدينية لشعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ.

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.