مصر تتأهل بالعلامة الكاملة لنصف نهائي السيدات بكأس العالم للخماسي الحديث

استطاع المنتخب المصري لسيدات الخماسي الحديث التأهل بالعلامة الكاملة نصف نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها مدينة أنقرة التركية في الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري، حيث تأهلت الأربع لاعبات المصريات.

وتأهلت سلمى عبد المقصود لنصف النهائي بعد احتلالها المركز الأول في التصفية الأولى برصيد 1074 نقطة، كما صعدت هايدي عادل عقب احتلالها المركز الثالث في التصفية الثانية برصيد 1076 نقطة.

وتأهلت أميرة قنديل بعد احتلالها المركز الخامس في التصفية الثالثة برصيد 1055 نقطة، ومن نفس التصفية تأهلت ملك إسماعيل بعد احتلالها المركز السادس برصيد 1054 نقطة.

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 4 رجال و 4 سيدات وهم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان ومعتز وائل وسلمى عبد المقصود وملك إسماعيل وأميرة قنديل وهايدي عادل.

ويرأس البعثة عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه الإداري أحمد شعبان.

ويقود المنتخب المصري فنيًا رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد الصباحي مدير فني السلاح

ومؤمن سيد مدير فني السلاح، وهشام سليمان مدير فني الجري، وابراهيم سكر مدير فني الرماية، وياسر عصر مدير فني الفروسية، وعبد الرحمن عبد الرازق مدير فني اللياقة البدنية، ومحمد خاطر مسؤول المكملات الغذائية، وعلاء مهدي مدلك.