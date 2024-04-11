إسرائيل وإندونيسيا تتوصلان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات

توصلت إسرائيل وإندونيسيا، بعد ثلاثة أشهر من المحادثات السرية، إلى اتفاق ينص على تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووفق قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الخميس، يأتي الاتفاق كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة عضوا.

وذكرت القناة أنه في رسالة من ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تم التأكيد على موافقة المجلس رسميًا على شروط انضمام إندونيسيا، مشدداً على ضرورة أن تحافظ إندونيسيا على علاقات دبلوماسية مع جميع أعضاء المنظمة قبل أي قرار بقبولها كعضو.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتطلب أيضًا موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك إسرائيل، لانضمام إندونيسيا.

ورد الوزير كاتس بالترحيب بالاختراق، معربًا عن توقعه لتحسينات إيجابية في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك السماح لإندونيسيا ببدء عملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وطبقا للقناة ، "تمثل هذه الخطوة تقدمًا هامًا في العلاقات بين الدولتين وتعد بإحداث تغيير إيجابي في المنطقة".