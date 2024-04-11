الهلال يهزم اتحاد جدة برباعية ويتوج بالسوبر السعودي

سحق الهلال السعودي نظيره اتحاد جدة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليتوج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي.

تقدم الهلال في الدقيقة الخامسة عن طريق مالكوم أوليفيرا، لكن اتحاد جدة أدرك التعادل في الدقيقة 21 بتوقيع عبد الرزاق حمد الله، ثم سجل سالم الدوسري، الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 44، قبل أن يعزز مالكوم تقدم الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 89، واختتم ناصر الدوسري رباعية الهلال في الدقيقة 96.

بهذا الفوز جرد الهلال فريق الاتحاد من لقب السوبر، وعزز رقمه كأكثر فريق تتويجًا بالسوبر السعودي.

كما واصل الهلال سلسلته بعدم الخسارة أمام الاتحاد للمبارة 11 على التوالي في كل البطولات، كما استمرت سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال في جميع البطولات.