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بوريس جونسون: أوكرانيا يجب أن تنضم إلى حلف الناتو

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
لندن - د ب أ
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 10:51 ص

دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، إلى السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتوفير الأدوات المناسبة لحربها ضد روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء الأسبق تحذيره أيضا من استرضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه في فعالية بكندا.

وقال جونسون خلال الفعالية التي أقيمت في أوتاوا، حيث ظهر إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت، إن "حل هذه المشكلة هو الأمن والاستقرار اللذان يأتيان مع اليقين بشأن مكانة أوكرانيا وما هي أوكرانيا".

وأضاف :"لقد اختارت أوكرانيا أن تكون دولة أوروبية حرة ومستقلة متوجهة نحو الغرب، ونحو الاتحاد الأوروبي، ونحو حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا: "يجب أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. هذه هي الطريقة المنطقية الوحيدة لذلك".

وقال رئيس الوزراء الاسبق إن المخاوف من أن تثير مثل هذه الخطوة غضب بوتين، لا يمكن أن تحول دون اتخاذ أي إجراء

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