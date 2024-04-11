قال السيناريست تامر حبيب، إنه يستعد لتصوير مسلسل استعراضي كوميدي من بطولة الفنانة منة شلبي، موضحًا أن المسلسل مكون من 8 حلقات وسيعرض على إحدى المنصات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه كتب أغنيات المسلسل كاملة، ذاكرًا أنهم لم يستقروا على بطل العمل حتى الآن. وعن علاقته بالفنانة منة شلبي، عقب: «منة أحلى حاجة في حياتي، ومشتاق نشتغل مع بعض، درجة صداقتنا تحسس الناس إننا اشتغلنا كتير، لكن شغلنا سوا قليل».

وبسؤاله عن رأيه في المسلسل المكون من 8 حلقات، أكد أن عدد الحلقات ليس مهمًا بقدر تقديم قصة العمل بشكل رشيق للمشاهد في عدد حلقات يناسب تلك القصة.

وفي سياق متصل، أشاد «حبيب» بدور «ميكا» الذي لعبه الفنان السيد أسامة بمسلسل «خالد نور وولده نور خالد». وتوجه بحديثه إلى الشاب، قائلًا: «لما طلعت قلت إني كتبت عنك كلمتين حلوين، أنت مش فاهم أنا فرحت أد إيه إنك جبت سيرتي»، بحسب تعبيره.

ونصح الفنان بالحرص على تقديم أدوار جديدة في المستقبل، معقبًا: «أتمنى كل شوية تعمل حاجة حلوة، وتفضل حاجة مبهجة جدًا، أنت مفاجأة حلوة جدًا، شد حيلك وربنا معاك».

ولفت إلى أن السيناريست الراحل وحيد حامد، نصحه بالتفكير في النجاح المقبل بعدما حقق فيلم «سهر الليالي» نجاحًا كبيرًا وصدى في العالم كله.

واستطرد: «زي ما الأستاذ وحيد حامد التقاني في مهرجان دمشق ونصحني، بقول لك بكل الحلاوة دي طز في ميكا وخليك عارف أنت اللي عملت ميكا، شوف هتعمل إيه بعد كده»، وفقًا لوصفه.