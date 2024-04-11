محمد عبد العزيز: النادي الأهلي في الدم ومبحبش أشتغل مع الزملكاوية

قال المخرج محمد عبدالعزيز، إنه أخرج العديد من الأفلام التي تتحدث عن كرة القدم، لافتًا إلى أنه يعشق النادي الأهلي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «spot light»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «الأهلي في الدم واللون الأحمر في الدم، هو عشق وبعدين صورة نجاح مبهرة وكبيرة بنجري وراها على طول».

وأشار إلى أن معظم الفنانين الذين تعاون معهم يشجعون النادي الأهلي، معقبًا: «معظمهم أهلاوية، أنا مبحبش أشتغل مع الزملكاوية»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن الفنانين شكري سرحان وصلاح ذو الفقار ينتمون للنادي الزمالك، مضيفًا: «عملت مع كل واحد فلمين، وعلاقتي بيهم كانت من بعيد لبعيد».

وذكر أن الفنان عادل إمام ليس أهلاويًا أو زملكاويًا، مستطردًا: «عادل شخص متزن وعقلاني.. الأهلاوية يتغلبوا يتريق عليهم، الزملكاوية يتغلبوا يتريق عليهم، مبيسيبش حد في حاله»، بحسب تعبيره.

وأوضح أنه كان يصطدم كثيرًا بالفنانة مديحة كامل؛ لأنها زملكاوية، رغم أنهما تعاونا سويًا في العديد من الأعمال، والصداقة التي تجمعهما.