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صدمة وحسرة تعرض لها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فجر اليوم الخميس بعد وداع فريقه إنتر ميامي منافسات بطولة كأس أبطال الكونكاكاف وضياع حلم التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي.

وانتهت مباراة الإياب بنتيجة 1-3، ليخرج إنتر ميامي من البطولة بمجموع لقائي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل اثنين.

ميسي كان قد غاب عن الملاعب منذ 13 مارس بسبب إصابة في أوتار الركبة، قبل أن يشارك كبديل في نهاية الأسبوع الماضي في التعادل 2-2 أمام كولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ودع إنتر ميامي للبطولة يجعله خارج منافسات كأس العالم للأندية الموسعة 2025 والتي تقام في الولايات المتحدة.