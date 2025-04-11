فوز سيدات الزمالك على المعادي واليخت بخماسية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على المعادي واليخت بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

سجل خماسية الزمالك كل من، أبيجيل ساكيوا "هدفين"، وسينثيا أونديكشي أكو، وياتوندي أتنوكي فاچوبي، وسمر محمد، بواقع هدفاً لكل منهم.

قدمت لاعبات الزمالك أداءً فنياً جيداً خلال المباراة، وصنعوا عدة فرص على مرمى المعادي واليخت، نتج عنها تسجيل خمسة أهداف، بجانب إهدار أكثر من فرصة محققة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً".