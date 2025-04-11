محافظ البحيرة تشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة وتوافر الوقود بالمحطات

في إطار استمرار الجولات الميدانية التي تنفذها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة الأوضاع على الأرض بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، أجرت المحافظ اليوم جولة تفقدية شملت عددًا من محطات تموين السيارات ومجمع مواقف أبو حمص، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، وضبط أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأكدت المحافظ، خلال الجولة، حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وعدم السماح بأي تلاعب، مشيرة إلى أن الزيادة في التعريفة جاءت بعد دراسة دقيقة، راعت مسافات الخطوط وعدد الرحلات، وبالتنسيق مع محافظات الجوار، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الركاب والسائقين.

وتفقدت المحافظ عددًا من محطات الوقود، واطمأنت على توافر المواد البترولية بالكميات المناسبة، والتزام المحطات بالأسعار المُعلنة، كما تابعت أنظمة الرقابة والتوزيع لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تخزين بهدف الاحتكار، وشددت على تطبيق القانون بحزم تجاه أي مخالفة.

وفي مجمع مواقف أبو حمص، شددت المحافظ على الالتزام بالتعريفة المقررة، ووجّهت بإلزام جميع سيارات الأجرة ومركبات النقل بوضع ملصقات واضحة تُظهر قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق لافتات توعوية داخل المواقف في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريف المواطنين بالتسعيرة الرسمية.

وخلال الجولة، التقت الدكتورة جاكلين عازر بعدد من المواطنين والسائقين، واستمعت إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعريفة الجديدة، مؤكدة وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية، من رؤساء الوحدات المحلية، ومباحث المرور، وإدارة المواقف، للتحرك الفوري تجاه أي شكاوى.

وأشارت المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة والطوارئ بالمحافظة يعملان على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ التعريفة، كما تم تخصيص الوسائل التالية لتلقي شكاوى المواطنين:

الخط الساخن: 114

أرقام التواصل: 0453345599 – 0453349447 – 0453342134 – 0453356397

فاكس: 01119996050

كما يمكن تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال:

الرقم المختصر: 16528

الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg

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واتساب: (01555516528 - 01222216528 - 01288816528- 01555525444).

رافق المحافظ في جولتها: أسامة داوود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونبيل عبد القادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، ومحمد هدية وكيل وزارة التموين.