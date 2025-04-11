التنمية المحلية: إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة بينه وبين نائب محافظ سوهاج

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقّي وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة، اليوم الجمعة، خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

وأكدت عوض أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مشددة على ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

ورفع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء، يتهم فيها السكرتير العام بتجاوز لفظي في حق نائب المحافظ، وذلك خلال مشاركتهم في افتتاح مسجد بمنطقة الكوامل.

وأوضحت المذكرة أن السكرتير العام قال لنائب المحافظ عبارات غير لائقة، وخلال مراسم افتتاح المسجد، وجه له أيضًا عبارة مهينة، وذلك أمام عدد من المواطنين الذين كانوا يصورون المحافظ ونائبه، ما أثار استياء الحضور وأدى إلى توتر شديد في الأجواء.

وبدأت الواقعة بمشاجرة علنية تم توثيقها في فيديو انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أظهر الفيديو مشادة كلامية حادة بين نائب محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي، والسكرتير العام، اللواء علاء عبد الجابر، في حضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج، خلال فعاليات افتتاح المسجد بالكوامل.

وبحسب روايات عدد من شهود العيان الذين حضروا الواقعة، فإن محافظ سوهاج كان يسير وخلفه نائبه الدكتور محمد عبد الهادي، وعندما اقترب اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، محاولًا الوقوف إلى يمين المحافظ، اعترض نائب المحافظ، مؤكدًا أن البروتوكول يقتضي أن يكون هو على يمين المحافظ، فما كان من السكرتير العام إلا أن صرخ قائلًا: "أنا أقف في المكان اللي يعجبني"، مما أشعل الخلاف بين الطرفين.

وتدخل حرس المحافظ في محاولة لفض الاشتباك وإبعادهما عن بعضهما، إلا أن الأمر ازداد توترًا عندما وجه السكرتير العام كلامًا غاضبًا لنائب المحافظ أثناء صعوده للسيارة: "لو راجل أوعى تركب عربيتك"، وهو ما اعتبره كثيرون تجاوزًا غير مقبول.

وعبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الواقعة، متسائلين عن الأسباب التي دفعت المسئولين إلى التصرف بهذه الطريقة أمام المواطنين، مؤكدين أن ما حدث مشهد مؤسف لا يليق بالمكانة الوظيفية للطرفين.

كما تساءل البعض عن موقف المحافظ من تلك المشادة، وكيف وصلت العلاقة بين نائبه والسكرتير العام إلى هذا المستوى من التوتر والعداء العلني، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى تكاتف المسؤولين وتعاونهم من أجل تحسين الخدمات داخل المحافظة.