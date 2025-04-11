أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك أن ناديه لا يخطط للتعاقد مع رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز.

قال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس مساء الخميس "رمضان صبحي لاعب مهم وكبير، ولكن لا نخطط لضمه، فهو خارج حساباتنا".

وبسؤاله عن الرغبة في التعاقد مع محمد شريف وديريك كوتيسا، أجاب مسؤول الزمالك "لن أتحدث عن أسماء، والزمالك يسلك دائما الطرق الشرعية في التفاوض مع اللاعبين بعكس ما يحدث للأسف داخل السوق في مصر".

وأشار "عندما نفكر في لاعب سينتهي تعاقده مع ناديه، ننتظر أيضا أن يحصل على إذن من فريقه للتفاوض معنا، وليس لي شأن بما كان يحدث في إدارات أخرى بالزمالك".

وتابع "للأسف هناك مسؤولون سابقون في أندية أخرى يتحدثون في وسائل الإعلام عن الكباري في ضم اللاعبين، ولكن لا نلجأ لهذا الأسلوب".