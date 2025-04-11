مؤشر نيكي الياباني يهبط بأكثر من 5% في مستهل تعاملات بورصة طوكيو

تراجعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة بعد أن فقدت الأسهم الأمريكية جزءا من مكاسبها التاريخية التي حققتها في اليوم السابق.

وتسببت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تراجع مؤشر نيكي الياباني المؤلف من 225 سهما بنسبة 6ر5% .

كما انخفضت الأسهم في كوريا الجنوبية وأستراليا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة.

وفي يوم الخميس، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5ر3%، مما أدى إلى تقليص الارتفاع الذي تم تسجيله يوم الأربعاء بنسبة 5ر9% بعد قرار ترامب بتعليق العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها في جميع أنحاء العالم.