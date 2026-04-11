شرطة لندن تقبض على أكثر من 200 شخص في احتجاج يدعم حركة فلسطين أكشن

ألقت شرطة لندن، القبض على أكثر من 200 شخص اليوم السبت أثناء احتجاج على حظر مجموعة فلسطين أكشن التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية.

وذكرت شرطة العاصمة أنها احتجزت 212 محتجا تتراوح أعمارهم بين 27 و82 عاما بسبب دعم المنظمة.

وقضت المحكمة البريطانية العليا، في فبراير، بأن قرار الحكومة بحظر المجموعة الاحتجاجية باعتبارها منظمة إرهابية غير قانوني، لكنها أبقت على الحظر إلى حين طعن الحكومة على الحكم.

وذكرت الشرطة، أنها حذرت سلفا من الاحتجاج الذي نظمته مجموعة "ديفيند آور جوريز" /دافعوا عن هيئات المحلفين/ أنها ستحتجز المشاركين.

واحتشد مئات الأشخاص في ساحة ترافالجار "الطرف الأغر" لإبداء دعمهم للمنظمة، فيما رفع بعظهم لافتات مكتوب عليها "أعارض الإبادة.. وأدعم فلسطين أكشن".

وقال الموسيقي روبرت ديل ناجا عضو فرقة "ماسيف أتاك" لموسيقى التريب هوب، إنه حمل لافتة دعما للمنظمة رغم إمكانية أن يتسبب القبض عليه في تقييد قدرته على السفر.