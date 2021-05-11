 غلق ٦ محال تجارية و٢ مقهى بالقرنة والزينية لمخالفة مواعيد الغلق في الأقصر - بوابة الشروق
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غلق ٦ محال تجارية و٢ مقهى بالقرنة والزينية لمخالفة مواعيد الغلق في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 3:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 3:17 ص

قاد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة بالأقصر حملة مكبرة، مساء اليوم الاثنين، استهدفت المدينة وقرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، أسفرت عن تحرير ٤ محاضر مخالفة لمحال تجارية لاستمرارهم في العمل بعد توقيت الغلق.

وقال عبد الجابر إنه تم خلال الحملة أيضًا غلق مقهى مخالف ومصادرة ٢ نرجيلة "شيشة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم تحرير ١٥ محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامة المقررة، وتحرير ١٢ محضر نظافة، محضر مخالفة للبيئة، و٩ محاضر إشغالات.

في ذات السياق أشار أحمد الهواري رئيس مركز الزينية إلى أنه ترأس حملة مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء وأسفرت عن غلق عدد ٢ محل تجاري ومقهى مخالفة لمواعيد الغلق المقررة.

 

 

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