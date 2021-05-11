جعجع: أزمات لبنان ستتفاقم طالما أن حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهما هم الحاكمون

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن لبنان سيظل يشهد أزمات جديدة بشكل يومي، طالما أن "حزب الله" ومعه التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) وحلفاءهما هم الحاكمون ويمسكون بزمام السلطة في البلاد.

وأضاف جعجع - في تصريح اليوم الثلاثاء -: "البارحة واليوم أزمة بنزين خانقة، وغدا وبعد غد المازوت، والذي بعده وما بعده المواد الغذائية.. هلُمَّ جرّا حتى النصر".

ويشهد لبنان مجموعة من الأزمات المركبة الاقتصادية والمالية والنقدية، فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار بصورة كبيرة، والتي انعكست سلبا على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، حيث بدأت الخدمات الأساسية كالكهرباء في التأثر بشكل ملحوظ جراء عدم توافر الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد وقود المحطات، إلى جانب وجود نقص في السلع الرئيسية والأدوية والمواد الاستراتيجية كالبنزين.

وتفاقمت أزمة البنزين - المستمرة منذ شهور في لبنان – بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أغلقت معظم محطات الوقود في أنحاء البلاد في ضوء تقنين كميات الوقود التي يجري استيرادها في ظل الانخفاض الكبير في احتياطيات مصرف لبنان المركزي المخصصة لدعم السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية، على نحو تسبب في أزمات خانقة وزحام شديد جراء تهافت المواطنين اللبنانيين على المحطات القليلة التي لا تزال مستمرة في العمل وذلك لتعبئة مركباتهم بما تيسر من كميات متاحة من البنزين.