تداول 25 سفينة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 25 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 14528 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21589 طنا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 570 حاوية مكافئة، تشتمل على خضروات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية ومالطا وسلوفينيا، والصين وكرواتيا وأمريكا وألمانيا وهولندا وسنغافورة، وسلوفينيا وسريلانكا وبلجيكا وإسبانيا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 419 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 274 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175702 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 81422 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1305 أطنان قمح، متجه إلى صوامع شبرا، ينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5470 شاحنة.

