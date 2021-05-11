وزير الزراعة: تشكيل غرفة عمليات خلال إجازة عيد الفطر

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن بعض قطاعات الوزارة ستظل تعمل خلال الإجازة لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين، حيث يستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح والبنجر، إضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات للبلاد من السلع الاستيراتيجية، وأيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية سوف يستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة، وكذلك معامل فحص العفن البني في البطاطس تيسيرا على المصدرين.

وقام القصير، بتشكل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانب إصدار توجيهات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضي بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر والتعامل بالإزالة الفورية في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وتابع: إن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون توقف لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية للموسم الجديد.

وأضاف القصير أن الحدائق التابعة لوزارة الزراعة سوف يستمر إغلاقها خلال الإجازة التزاما بقرارات مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستقوم خلال الإجازة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ذات الأصل الحيواني.

وتابع أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة قام بمتابعة كل المشروعات والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى استمرار عمل العاملين بالحجر البيطري والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالموانئ والمطارات والمنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك.