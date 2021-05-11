الرئيس اللبنالني يدعو إلى التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، المجتمع الدولي اليوم الثلاثاء، إلى التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها على الأراضي المحتلة.

وأشار عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اليوم، إلى "تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت قبل أيام في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الأقصى".

وجدد عون التأكيد على أن "لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق"، محييا صمود الشعب الفلسطيني.

واعتبر الرئيس اللبناني أن "طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وتلقى الرئيس عون اليوم، رسالة من رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، عرض فيها للتطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية التي تواصلت، لاسيما بعد أحداث باب العمود وحي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الأقصى المبارك وساحاته والمرابطين فيه، اقتحاما وتدنيسا وتنكيلا.

وطلب هنية من الرئيس عون التحرك العاجل "لاتخاذ موقف حازم ضد هذا العدوان والإجرام، والعمل على حشد المواقف السياسية والدبلوماسية عربيا وإسلاميا ودوليا لمنع الاحتلال وصده عن الاستمرار في عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الاقصى المبارك".

وأشار هنية إلى أن "جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة، التي شقت طريق الصمود والصبر على مدى أكثر من 50 عاما دفاعا عن الأرض والمقدسات نيابة عن الأمة العربية والإسلامية قاطبة، لن تتوقف عن هذا الطريق ومواصلة المسيرة حتى تحقيق التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".