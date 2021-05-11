اتحاد طلاب جامعة حلوان يدين اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على القدس

أصدر مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان، بيانا تحت اسم "ستظل القدس في قلوبنا"، أدان فيه اعتداءات الاحتلال في القدس، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني كتفًا بكتف.

وذكر اتحاد الطلاب أن الشعب المصري والخارجية المصرية استنكرا الإجراءات اللاشرعية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القدس، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في التصدي لمحاولات الإخلاء والتهجير وتصفية الوجود العربي الفلسطيني في المدينة، لاسيما في حي "الشيخ جراح".

وأيد اتحاد طلاب جامعة حلوان موقف الخارجية المصرية في التأكيد على ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.