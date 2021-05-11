الحكومة الإيرانية: نوافذ الأمل مفتوحة لحل الخلافات مع السعودية

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن "نوافذ الأمل مفتوحة" لحل الخلافات بين طهران والرياض.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "عبر السنين، دعمنا ورحبنا بالحوار مع جيراننا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، واليوم هناك نوافذ أمل مفتوحة لحل الخلافات بين طهران والرياض. ومن أجل حل سوء التفاهم والخلافات، عقدت جولتان من المفاوضات بين البلدين حتى الآن. وبالإضافة إلى القضايا الثنائية، تمت أيضا مناقشة القضايا الإقليمية، لكننا لا نستطيع الخوض في التفاصيل حتى تنتهي المفاوضات".

وأوضح ربيعي أن "المفاوضات جرت على مستوى الممثلين الخاصين في الحكومتين، وستستمر حتى الحصول على نتيجة، ونحن مصممون على معالجة كل الخلافات التي تتسبب بإزعاج لدول المنطقة، ونعتقد أن الوقت مناسب الآن لإنهاء هذه الخلافات وإحياء الأمن وحسن الجوار والأخوة بين دول المنطقة".

وكانت الخارجية الإيرانية، أكدت أمس أن محادثات جرت بالفعل بين الجمهورية الإسلامية والسعودية. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده إن "الهدف من المحادثات الإيرانية السعودية كان مناقشة العلاقات الثنائية والإقليمية".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كشف مؤخرا أن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين القوتين الإقليميتين المتنافستين مقطوعة منذ الثالث من يناير 2016 على خلفية اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما من قبل إيرانيين محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر مع 46 مدانا بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية".