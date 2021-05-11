الأمن القومي الروسي: دعوات ردع موسكو في القطب الشمالي غير مقبولة

وصف النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يوري أفيريانوف، الدعوات الصادرة عن ساسة أمريكيين بردع روسيا في القطب الشمالي وعملية عسكرة هذه المنطقة بالأمر غير المقبول.

وقال أفيريانوف، في تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء، إن "أهم شيء في الحوار الروسي الأمريكي حول منطقة القطب الشمالي هو تجنب تسييس هذا الحوار"، مشيرا إلى وجود ساسة وخبراء في الولايات المتحدة يدعون إلى إثارة الهستيريا العسكرية في منطقة القطب الشمالي ويدعون كذلك إلى ردع روسيا في هذه المنطقة.

وتابع المسؤول الروسي: "لا يجوز عسكرة هذه المنطقة وإطلاق ألاعيب جيوسياسية حول القطب الشمالي"، مؤكدا أن هذا غير مقبول لموسكو.

وأعرب النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، عن أمله بأن تمتنع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد عن تصعيد التوتر في القطب الشمالي.