كمبوديا تسجل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كمبوديا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 19 ألفا و743 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ - بأنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 126 حالة.

وأشارت الجامعة، إلى توزيع مليونين و884 ألفا و922 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء كمبوديا، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ مليونا و110 آلاف و928 شخصا.