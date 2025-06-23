أعرب تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق أمام باتشوكا المكسيكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أستطيع القول إننا استطعنا إظهار أمام باتشوكا ما كنا نعمل عليه خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف المدرب الإسباني: "كان علينا التكيف مع الوضع.. لم تكن الرطوبة مرتفعة اليوم، ولكن كان الجو حارًا جدًا، إلا أن الظروف الجوية كانت أفضل قليلًا، وشعرنا بتحسن".

وتابع: "الأهداف من لاعبي خط الوسط؟ لن أقول إننا عملنا على ذلك تحديدًا.. يعود الفضل في ذلك إلى جودة اللاعبين، لكننا تحدثنا بعد الطرد لمحاولة توحيد صفوفنا".

وأكمل: "إنهم يمتلكون الجودة، وكان أداء جود بيلينجهام وأردا جولر في إنهاء الهجمات رائعًا، وأتاحا لنا فرصًا في موقف صعب".

وواصل: "في الدقيقة السابعة، تقلّص عدد لاعبي الفريق إلى عشرة فقط، إثر طرد راؤول أسينسيو، وكان يتعين علينا تغيير أسلوب لعبنا.. منحتنا الأهداف الثقة فيما كنا نفعله.. إنه فوز يعززنا حقًا، كرويًا ومعنويًا".

واستطرد: "تصديات كورتوا العديدة؟ ربما كان الاضطرار للدفاع بتشكيلة دفاعية بدفاع منخفض وبلاعب أقل نتيجة مباشرة لأداء كورتوا".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته قائلًا: "يجب التحلي بالتواضع لمواجهة تلك اللحظة، وأعتقد أننا تحلينا به.. سيطر خط الدفاع على منطقة الجزاء بشكل جيد، واستحوذنا على الكرة لفترات جيدة.. ما أعددناه قبل المباراة لم يكن بعشرة لاعبين، بل بأحد عشر لاعبًا".