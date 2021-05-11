المصري يجمد عضوية شريف مزروع عضو الإدارة

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قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية فى جلسته المنعقدة عصر اليوم وبالإجماع تجميد عضوية شريف أحمد مزروع عضو مجلس إدارة النادي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط عضويته وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسى للنادي وطبقا لتوصية السيد المستشار القانونى للنادى وكذا عرض الأمر على اللجنة الأوليمبية المصرية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .

وكان الموقع الرسمى للنادي المصرى قد أعلن قرار تجميد عضوية مزروع عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الطارئ والذى عقد لمناقشة عدد من الموضوعات الهامه التى تخص شئون النادى ومنها بعض الشكاوى المقدمة ضد شريف مزروع عضو الإدارة .