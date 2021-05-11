مياه المنيا: نعمل 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأكد الشهاوي، على جاهزية كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستمرار العمل بالشركة بنظام الورادي، خلال فترة العيد وتواجد مسئولي الشركة على مدار الـ24 ساعة واستعداد فرق الشبكات والصيانة لمواجهة أي أعطال وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات القابضة والمركز الإعلامي بالقابضة.

وناشد رئيس الشركة مواطني المحافظة، ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، موضحا قيام إدارة التوعية بالشركة بعمل حملة تخص ذلك على "السوشيال ميديا" بمختلف صفحات التواصل الاجتماعي بالمحافظة

وتستقبل الشركة الشكاوى عل مدار اليوم من خلال الإتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ أو من خلال اتس آب ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧