 مياه المنيا: نعمل 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 مايو 2021 4:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

مياه المنيا: نعمل 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 4:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 4:21 م

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك.

 

وأكد الشهاوي، على جاهزية كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستمرار العمل بالشركة بنظام الورادي، خلال فترة العيد وتواجد مسئولي الشركة على مدار الـ24 ساعة واستعداد فرق الشبكات والصيانة لمواجهة أي أعطال وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات القابضة والمركز الإعلامي بالقابضة.

 

وناشد رئيس الشركة مواطني المحافظة، ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، موضحا قيام إدارة التوعية بالشركة بعمل حملة تخص ذلك على "السوشيال ميديا" بمختلف صفحات التواصل الاجتماعي بالمحافظة

وتستقبل الشركة الشكاوى عل مدار اليوم من خلال الإتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ أو من خلال اتس آب ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك