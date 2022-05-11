محافظ أسوان: دراسة مقترح تنفيذ مبادرة المناشط الرياضية للمواطنين والسياح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دراسة مقترح كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان بتبني مبادرة "المناشط الرياضية"؛ لإتاحة المجال أمام جميع المواطنين والأفواج السياحية والزائرة لممارسة الرياضة المفتوحة من خلال نشر هذه المناشط فى المسطحات الخضراء ضمن مشروعات تطوير الحدائق العامة والكورنيش القديم وواجهة المدينة.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بوفد كلية التربية الرياضية، برئاسة الدكتور عادل مكى عميد الكلية، حيث رحب بعدد من المقترحات التي تتواكب مع رؤية وخطة المحافظة، ومكانتها السياحية من خلال إقامة بطولات وفعاليات تدعم الجهود المبذولة لتصبح أسوان ضمن أحد مقاصد السياحة الرياضية، بجانب إكتشاف المواهب من الناشئين، وخلق قاعدة هرمية للنهوض بالألعاب الجماعية والفردية.

وأشار عطية إلى أهمية إعداد خطة متكاملة للتركيز على تنظيم بطولة أو أكثر لضمان مقومات النجاح لها، ولا سيما السباق الدولى للسباحة الطويلة وعودته مرة أخرى لزهرة الجنوب بعد أكثر من 28 سنة، علاوة على عدد آخر من المسابقات والمهرجانات لاستثمار المقومات السياحية والطبيعية التى تتمتع بها أسوان مما يساهم في الترويج والتسويق السياحي الجيد لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.