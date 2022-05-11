بدأ المطرب بهاء سلطان، تنفيذ أغاني ألبومه الجديد، وذلك بعد فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس.

ويتعاون سلطان في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم: محمد عاطف وتامر حسين وعزيز الشافعي ووسام عبد المنعم وأحمد عادل ومحمد يحيى، ويتوقع طرحه في بدايه موسم الصيف.

وطرح النجم بهاء سلطان، مؤخرا أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهي من ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

المشوار الفني بين بهاء سلطان ونصر محروس، بدأ في عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فري ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التي يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللي ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائي لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".