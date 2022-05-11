وزيرة البيئة ومسؤول فرنسي يبحثان استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، ستيفان كروزات سفير البيئة بفرنسا، والمكلف بالتفاوض بشأن التغير المناخي؛ وذلك لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ، والتعاون المشترك بين الجانبين، بحضور مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، وممثلي وزارتي الخارجية والبيئة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأشادت فؤاد بالتعاون الدائم بين الجانبين المصري والفرنسي فى عدد من المجالات التنموية، حيث أبدت وزيرة البيئة تطلعها لمزيد من التعاون المشترك خلال رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأكدت حرص مصر خلال رئاستها لأحد أهم مؤتمرات الأطراف للتغيرات المناخية على البناء على النجاحات المحققة من مخرجات مؤتمر جلاسكو والتقدم المحقق في مسارات التفاوض، مشيرة إلى أن COP27 سيكون أيضا مؤتمرا تنفيذيا للوصول لإجراءات فعلية لاتفاق باريس.

وأشارت إلى تأثيرات التغيرات المناخية التى تنعكس على جوانب عديدة، ومنها قضية المياه والأمن الغذائي، حيث يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، مشددة على أهمية التعامل مع تلك القضية ووضع السياسات والإجراءت التي تقلل من مخاطر التغيرات المناخية في هذا القطاع.

ولفتت إلى أنه طبقا لآخر تقارير تخص اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية الذي أكد وجود تأثيرات للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي فى الوقت الذي يعانى فيه العالم من أزمة اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل إطار عمل سانتياجو بشأن الخسائر والأضرار وإحراز تقدم في حوار جلاسكو بهذا الشأن.

وأوضحت -خلال اللقاء- أنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات والتى ستخدم أهداف مؤتمر COP27، مشيرة إلى أن جزء من المبادرات التى نسعي إلى إطلاقها هى الربط بين تأثير المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية على التغير المناخي وبحث إمكانية إدخال التكنولوجيا الحديثة فى القطاع الخاص لتقليل غازات الاحتباس الحراري.

ولفتت إلى حرص مصر على المشاركة الفعالة للشباب والمجتمع المدني خلال مؤتمر المناخ COP27 وذلك من خلال المنطقة الخضراء التى ستكون منصة تسمح لهم بعرض أفكارهم باعتبارهم عامل مهم في نجاح المؤتمر بما يقدموه من أفكار وتجارب وابتكارات لدعم العمل المناخي، وإشراكهم في عملية مواجهة آثار تغير المناخ.

وأكدت ضرورة توفير حلول خضراء فيما يخص توفير ونقل التكنولوجيا، مضيفة أنه سيتم عرض التجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات حول العالم في مجال التصدي لآثار تغير المناخ على كل المستويات والإصلاحات السياسية فى مجال استخدام الطاقة المتجددة.

من جانبه، أبدى ستيفان كروزات سفير البيئة بفرنسا والمكلف بالتفاوض بشأن التغير المناخي، تطلع بلاده للتعاون مع مصر خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، وأهمية التعاون من خلال عدد من المجالات مثل التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، وقضايا الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث البلاستيكي.