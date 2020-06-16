لافروف يصل إلى مسقط في أول زيارة منذ 6 سنوات

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية.

ومن المنتظر أن يعقد لافروف اليوم الأربعاء اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.

كما سيجري مباحثات مع وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها لافروف إلى سلطنة عمان منذ عام 2016 ، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكان لافروف قال ، خلال زيارته للجزائر الثلاثاء ، إنّ بلاده تعتبر موقف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بشأن تجميد الأصول الروسية "سرقة"، مشدداً على أنّ "الاتحاد الأوروبي لم يعد لديه سياسة خارجية مستقلة وهو متضامن تماماً مع سياسة الولايات المتحدة".

وأكد لافروف في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ "روسيا ستعمل بدأب لمنع إقامة عالم أحادي القطب وهدم الأسس التي قامت عليه منظمة الأمم المتحدة". كما ثمن لافروف الموقف العربي الموحد حيال التطورات في أوكرانيا في إطار الجامعة العربية ، ووصفه بأنه "متزن وموضوعي".