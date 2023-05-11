مرتضى: تلقيت 3 دعاوى قضائية ضدي بعد الاعتذار عن السوبر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المجلس اجتمع ورفض المشاركة في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي والتي وصفها بأنها "سوبر العار".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس أن المجلس رفض خوض مباراة السوبر.

وشدد مرتضى منصور على أن بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر وصلت له 3 قضايا ضده، وأضاف أن وزير الشباب والرياضة قام بإرسال لجنة للتفتيش على النادي في الفترة الماضية، وطلبت هذه اللجنة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ 2018 حتى يناير 2021 بالرغم من أن المجلس الحالي لم يكن تولى المسؤولية وقتها.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع للكشف عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.