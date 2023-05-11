رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل أمين النقابة العامة للمهن الرياضية

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استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور جمال محمد علي أستاذ الإدارة الرياضية والأمين العام للنقابة العامة للمهن الرياضية ومدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بهدف تنفيذ مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية لرفع المستوي الفني للمدربين والإداريين بالمحافظة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالمحافظات الحدودية باعتبار أن الرياضة أمن قومى لا بد الاهتمام بها للحفاظ على صحة الإنسان.

من جهته، أكد الدكتور جمال محمد علي الأمين العام للنقابة العامة للمهن الرياضية ومدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اهتمام الجامعة بكلية التربية الرياضية، والحرص على دعم الكلية بالأجهزة الحديثة فى التدريب لجميع الألعاب الفردية والجماعية، والمساهمة الفعلية مع الجهات المعنية بالرياضة فى الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بالتدريب والمساهمة فى وضع مناهج التدريس للمدربين.

وأشار إلى جهود الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة والارتقاء بكلية التربية الرياضية والنجاح الكبير الذى حققه المؤتمر العلمى الأول لشباب الباحثين بكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد تحت عنوان "مستقبل الرياضة فى الجمهورية الجديدة".