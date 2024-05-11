 متحدث كتائب القسام: وفاة محتجز يحمل الجنسية البريطانية متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي - بوابة الشروق
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متحدث كتائب القسام: وفاة محتجز يحمل الجنسية البريطانية متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 10:09 م

أعلن أبو عبيدة، المتحدّث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت وفاة محتجز يحمل الجنسية البريطانية متأثراً بإصابته جرّاء قصف إسرائيلي.

وقال أبو عبيدة في بيان إن المحتجز نداف بوبلابيل (51 عاما) ويحمل الجنسية البريطانية توفّي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين.

وأشار البيان الذي حمل عنوان "الوقت ينفد.. صفقة تبادل حرية وحياة.. ضغط عسكري موت وفشل" إلى أن بوبلابيل تدهورت حالته الصحية ومات لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية "بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن أييليت ميرتزغر، زوجة المحتجز المتوفي، القول خلال تجمّع إن "الحكومة الإسرائيلية تخلّت عن الرهائن وتركتهم يموتون في أسْر حماس".

وأضافت "طالما أن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ما زال في السلطة، فإن الأسرى لن يعودوا. اليوم، من الواضح أن حكومة مختلفة فقط هي التي يمكنها إعادتهم إلى وطنهم".


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