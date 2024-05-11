جوتيريش يدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في السودان وبدء عملية سياسية بجهد دولي منسق

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت عن قلقه البالغ من استمرار الحرب في السودان، وطالب بوقف عاجل لإطلاق النار وبدء جهد دولي منسق لتحقيق عملية سياسية يمكنها إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

وقال غوتيريش في تصريح عبر منصّة (إكس) "في النهاية، نحن نعرف أنه لا حل عسكريّا لهذا الصراع".

كانت منظمة أطباء بلا حدود قالت في وقت سابق السبت إن أحد المستشفيات المدعومة من قبلها استقبل 160 مصابا في مدينة الفاشر السودانية أمس، بينهم 31 امراة و13 طفلا جراء القتال العنيف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وأعربت كلمنتين نكويتا سلامي، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان، اليوم أيضا عن قلقها من استمرار الاشتباكات في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، وحذرت من أن العنف يهدد حياة أكثر من 800 ألف مدنيّ هناك.

وأشارت المنسقة في تصريح نشرته المنظمة إلى تقارير تتحدث عن استخدام أسلحة ثقيلة وتنفيذ هجمات في مناطق عالية الكثافة السكانية وسط المدينة وفي ضواحي الفاشر أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

ودعت جميع الأطراف المنخرطة في القتال إلى الالتزام بالقانون الدولي من أجل حماية المدنيين ووقف الحرب.

كما عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث عن قلقه الشديد إزاء التقارير بشأن تصاعد حدة الاشتباكات في الفاشر أمس، ودعا على منصة إكس "الأطراف المتصارعة في السودان للوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين ووقف التصعيد على الفور".

وقال أحد السكان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت الجمعة منذ الصباح في الأجزاء الشمالية والشرقية من المدينة، مشيرا إلى أن الطرفين تبادلا القصف المدفعي.