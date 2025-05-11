إصابة لبنانيين برصاص جيش الاحتلال في بلدة مارون الراس جنوب لبنان

أصيب مواطنان لبنانيان، صباح اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد.

وأفاد مراسل «الوكالة الوطنية للإعلام»، بـ«إصابة مواطنين اثنين، برصاص مطاطي أطلقته قوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس - قضاء بنت جبيل».

وعلى الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، تواصل إسرائيل شن ضربات تزعم أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو «بنى تحتية» عائدة له، لا سيما في جنوب لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد مواجهة استمرّت لأكثر من عام، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

والخميس الماضي، كشف مصدر عسكري لبناني، أن عدد الخروقات الإسرائيلية منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بلغ 3112 خرقا.

وأوضح المصدر لـ«سكاي نيوز عربية»، أن 157 شخصا لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية خلال هذه الفترة، في حين أصيب 356 آخرون بجروح متفاوتة.