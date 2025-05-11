بوتين يقترح عقد مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا بإسطنبول

-الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي بموسكو:

تركيا قدمت عدة عروض لتنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والرئيس أردوغان بذل جهودا كثيرة لتنظيمها

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الخميس المقبل في إسطنبول، معلنا عن اتصال هاتفي سيجريه الأحد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ليطلب منه استضافة هذه المفاوضات.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو عقب محادثاته مع عدد من القادة الأجانب المشاركين في احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر، الموافق لـ 9 مايو من كل عام.

واعتبر بوتين أن أوكرانيا لم تقبل وقف إطلاق النار على البنى التحتية للطاقة الذي اقترحته الولايات المتحدة في أوكرانيا، وكذلك لم توافق كييف على وقف إطلاق النار الروسي في عيد الفصح ويوم النصر، وفق قوله.

وعقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس الماضي، تم إعلان توصل موسكو وكييف إلى اتفاق يقضي بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

وسبق للكرملين الإعلان أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن وقف الهجمات على المنشآت مثل مصافي النفط وخطوط أنابيب الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.

وأواخر أبريل الماضي، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، هدنة مؤقتة في أوكرانيا لـ3 أيام بمناسبة الذكرى 80 للانتصار على النازية.

وقال الكرملين، في بيان حينها، إنه بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين وبمناسبة الذكرى 80 للانتصار على النازية ولأسباب إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار من 8 مايو حتى 11 من ذات الشهر.

وفي هذا السياق، أكد بوتين أنه رغم كل شيء، فإن سلطات كييف تقترح استئناف المفاوضات التي أوقفتها في نهاية عام 2022.

وأضاف: "نحن نقترح استئناف المفاوضات المباشرة، وخاصة من دون شروط مسبقة، وأن تبدأ دون تأخير يوم الخميس 15 مايو في إسطنبول، حيث توقفت المفاوضات في السابق".

وأشار بوتين، إلى أن تركيا قدمت عدة عروض لتنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان بذل أيضا الكثير من الجهود لتنظيم هذا الحدث.

ولفت إلى أنه تم إعداد مسودة وثيقة نتيجة للمفاوضات التي جرت في إسطنبول عام 2022، مبينا أن "كييف وافقت عليها قبل أن ترميها في القمامة بسبب موقف الغرب".

وأوضح بوتين، أنه من المفترض أن يكون له اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأحد.

وأضاف: "اليوم الأحد لدينا محادثة مقررة مع رئيس تركيا، السيد أردوغان، أود أن أطلب منه أن يتيح إمكانية عقد مفاوضات في تركيا، وآمل أن يؤكد رغبته في الإسهام في البحث عن السلام في أوكرانيا".

وتابع: "نحن ملتزمون بإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا، هدفها هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وإرساء سلام طويل الأمد ودائم".

ولم يستبعد بوتين التوصل إلى اتفاق ملزم للجانبين الروسي والأوكراني بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا.

وأكد بوتين أن هذا الاقتراح يمثل سلاما مستداما على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى استمرار الصراع المسلح بعد تجهيز الجيش الأوكراني وتعزيزه بالكامل.

وأضاف: "مقترحاتنا مطروحة على الطاولة والقرار الآن بيد السلطات الأوكرانية وأمنائها".

يشار إلى أنه في مارس 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

ووقعت اتفاقية بين البلدين بوساطة تركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بإسطنبول في يوليو 2022، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ومددت الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو 2023.