انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الحصاد الطلابي لقسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة 14 مايو

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تنطلق فعاليات يوم الحصاد الطلابي للبرنامجين العربي والإنجليزي لقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية وبرئاسة وإشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون يومي 14 و 15 مايو الجاري في قاعة المؤتمرات بالكلية.

ويشهد الحصاد الطلابي تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم وعدد من الخبراء والإعلاميين والمخرجين ورؤساء تحرير القنوات الإخبارية والمنتجين من الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما سيتم تكريم الطلاب المنفذين لعدد من الأعمال المتميزة ضمن المقررات العملية بالقسم التي تنوعت في قوالبها بين التقارير والفيتشرات التليفزيونية والأفلام التسجيلية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية والإنتاج الرقمي للمنصات والبودكاست كذلك الحملات التجارية وحملات التسويق الاجتماعي.

وقالت الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون إن الحصاد الطلابي يستهدف ربط المواد والمقررات العملية للقسم بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته المتسارعة وتأهيل الطلاب للمرحلة التالية في حياتهم المهنية أو الأكاديمية، فضلا عن أنه يمثل فرصة حقيقية للتواصل بين الطلاب والخبراء الذين يقدمون كل الدعم المهني والخبرات.

وأضافت شيماء ذو الفقار أن مهرجان الحصاد الطلابي يعد وسيلة عرض وتسويق لمشروعات الطلاب المتميزة ولتطبيق المعارف النظرية في ميدان الواقع العملي، وتعزيز المهارات التطبيقية التي تتيح للطالب فرصة تحويل المعلومات النظرية إلى مهارات عملية، وبناء الثقة بين المؤسسة الأكاديمية وهى إعلام القاهرة وخريجيها وبين المؤسسات الإعلامية المستهدفة.