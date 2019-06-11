ماروزسان تغيب عن المنتخب الألماني للسيدات بسبب الإصابة

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يفتقد المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات لاعبته الأبرز دزينيفر ماروزسان خلال باقي مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات 2019 المقامة بفرنسا.

وتعرضت ماروزسان/27 عاما/، التي تلعب ضمن صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الفائز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، لإصابة بكسر في إصبع القدم اليسرى خلال مباراة المنتخب الألماني الأولى في المونديال والتي فاز خلالها على المنتخب الصيني بهدف دون رد.

وعلى أقل تقدير ستغيب ماروزسان عن المباراتين المقبلتين في دور المجموعات أمام إسبانيا وجنوب افريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقالت مارينا فوس مدربة منتخب ألمانيا "بالطبع هي صدمة ، غيابها يؤلمني على المستويين الفني والشخصي".